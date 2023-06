Traffico Roma del 29-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione coda per incidente sulla via Pontina da via Cristoforo Colombo a Castel di Decima verso Pomezia sul Raccordo Anulare si rallenta in carreggiata interna tra Casilina e in esterna code tra Boccea e Aurelia e dalla via del mare fino alla via Pontinarallentato sulla via Aurelia tra il raccordo e Castel di Guido e ancora da Torrimpietra a Palidoro direzione fuorisi rallenta sulla via Laurentina dal raccordo a via di Castel di Leva è da Monte migliore a Pomezia direzione Pomezia trafficata la Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia ci sono in colonna menti anche in uscita dasulla A24 dal raccordo alla barriera diEst per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...