Traffico Roma del 29-06-2023 ore 09 | 30

(Di giovedì 29 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione code per incidente sono segnalate sulla via Pontina da via Cristoforo Colombo a Castel di Decima verso Pomezia sul Raccordo Anulare si rallenta in carreggiata interna Casilina e Appia dall’uscita Ardeatina fino alla Pontina in esterna code tra Boccea e Aurelia È tra la via del mare e via Pontinarallentato sulla via Aurelia tra il raccordo e Castel di Guido e ancora la torre in pietra-palidoro direzione fuorisi rallenta sulla via Laurentina da Monte migliore a Pomezia direzione Pomezia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità