Traffico Roma del 29-06-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare su tutte le consolari in Vaticano alle 9:30 la presenza di Papa Francesco si svolgono le celebrazioni per le festività dei Santi Pietro e Paolo alle 12 poi le pontefice reciterà l’Angelus Oltre alle chiusure delle strade a ridosso del colonnato di Piazza San Pietro sono previste modifiche alla viabilità anche in via della Conciliazione Fino al prossimo 22 luglio per lavori sulla tangenziale chiusa di notte dalle 22 alle 6 la galleria nuova circonvallazione interna verso San Giovanni è sempre di notte ma dalle 21 alle 6 per lavori di asfaltatura e via di Trigoria tra via Antonio Giuffrè e via Laurentina oggi come ogni giornata festiva via dei Fori Imperiali e isola pedonale per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...