Tra sagre e concerti | il calendario degli appuntamenti del week end in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: 6 minutiParte un nuovoend all’insegna die manifestazione in giro per l’che, in concomitanza con l’avvio del mese di luglio, proliferano in ogni angolo della provincia. Di seguito i principali. Per ulteriori segnalazione inviare una mail all’indirizzo avellino@anteprima24.it o contattaci sui nostri canali social. AVELLINOFesta Santa Maria Delle Grazie AIELLO DEL SABATOFesteggiamenti in onore di San Pietro Apostolo e MartireFino al 3 luglio eventi alla frazione Sabina Venerdì 30 giugno e Sabato 1 luglio Sagra della fava e del maiale: strozzapreti con fave e guanciale, panini con cotechino al sugo, bistecche e salsicce alla brace e esibizione musicale dei Palladino’s Group (nella serata di venerdì) e Orchestra Achille nella serata di sabato. Domenica 2 luglio serata O ...