Tour de France 2023 | tutti gli italiani in gara Numeri risicati | obiettivo tappa e nessuna ambizione di classifica

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mancano ormai poco più di 48 ore all’inizio deldee la lista dei partecipanti è ormai completa e definitiva. Come noi stessi avevamo previsto ormai settimane fa, la presenza dei corridoriè talmente limitata da aver stabilito un nuovo record negativo (almeno da quando alpartecipano un numero comparabile di atleti). Alla fine gli azzurri al via saranno appena 7 e l’Italia sarà solo l’ottava nazione più rappresentata in corsa (ex-aequo con Germania e Gran Bretagna). Insomma,poco lusinghieri che sono, purtroppo, l’ennesima controprova di un movimento che è ormai da anni in grande difficoltà. Passiamo dunque ad elencare i nomi dei setteche saranno alla “Grand Départ” di Bilbao: Alberto Bettiol (EF Education – Easy Post), ...

Ralf Hütter ei suoi riproporranno i loro grandi successi, da 'Autobahn' a 'deSoundtracks', in uno avveniristico spettacolo [che ha debuttato il 18 Maggio a Rio de Janeiro] che unisce ...Ralf Hütter ei suoi riproporranno i loro grandi successi, da 'Autobahn' a 'deSoundtracks', in uno avveniristico spettacolo [che ha debuttato il 18 Maggio a Rio de Janeiro] che unisce ...Claudio Chiappucci , che ha sfiorato la vittoria a Parigi nel 1990 , salì (ultimo italiano a indossare la Maglia a Pois che è una delle icone delde) sul podio della capitale transalpina nel 1991 e nel 1992 però come migliore scalatore. Ricordi e pronostici si intrecciano nelle parole del 'Diablo' , che seppe vincere la classifica ...

Tour de France, solo 7 gli italiani al via: mai così pochi da 40 anni La Gazzetta dello Sport

Mancano ormai poco più di 48 ore all'inizio del Tour de France 2023 e la lista dei partecipanti è ormai completa e definitiva. Come noi stessi avevamo previsto ormai settimane fa, la presenza dei corr ...Siamo ormai all'antivigilia della partenza del Tour de France 2023 da Bilbao. La Grande Boucle resta la corsa più importante della stagione e, dunque, promette come al solito uno spettacolo unico: non ...