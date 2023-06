Tour de France 2023 | Tadej Pogacar | “Il favorito è Vingegaard Non ho ancora recuperato la mobilità alla mano”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Un avvicinamento molto diverso rispetto a quello visto nelle passate stagioni per. La cadutaLiegi-Bastogne-Liegi e la frattura al polso hanno sicuramente limitato molto gli allenamenti dello sloveno che non si presenta al via deldein pole position. Le sue parolepresentazione della Grande Boucle: “In bici mi sento bene. Lasta bene. Non hotutta la mia. Lunedì ho fatto gli esami che hanno dimostrato che due delle tre ossa rotte sono completamente guarite, ma il terzo richiede un po’ più di tempo per consolidarsi. Ma non mi dà fastidio in allenamento, non ho alcun dolore”. Però il capitano della UAE Emirates prova a nascondersi: “L’obiettivo sarà ...

"Non sono ancora al 100%, ma mi sento bene. Ho circa il 70% di mobilità del polso e quindi non sono ancora del tutto in forma ha dichiarato Tadej Pogacar in conferenza stampa prea Bilbao Ho fatto un'impennata all'indietro durante la nostra ricognizione e non sono riuscito a tenere bene la bici dritta, quindi non è ancora tutto perfetto". E se la condizione è ancora in ...... al momento loro battaglieranno per il terzo gradino del podio; dopo essere finito ai box per l'infortunio alla Liegi , Pogacar è un punto di domanda, ha dominato in Slovenia , ma ildeè ...Poi il ciclista danese ha ammesso: 'Vincere ildeha inevitabilmente cambiato la mia vita, ma io non sono cambiato. Sono dove volevo essere, vedremo tra tre settimane se basterà'.

Tour de France, solo 7 gli italiani al via: mai così pochi da 40 anni La Gazzetta dello Sport

Il Tour de France 2023 è ai nastri di partenza e noi ci prepariamo ad attaccare simbolicamente il numero sulla schiena. Non parleremo di tempi, watt e classifiche, non saremo nella pancia del… Leggi ...Da nove anni NTT è il partner tecnologico ufficiale del Tour de France che lavora per portare esperienze innovative agli appassionati e trasformare ...