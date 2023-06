Tour de France 2023 | Pogacar | “‘Il grande favorito è Vingegaard”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ildeè pronto ad aprire i battenti per la 110ima edizione di una delle grandi classiche del ciclismo europeo. Ai nastri di partenza si profila una lotta frae Vindegaard, il quale per il primo è ildel. Proprioha parlato in questo modo del: “In bici mi sento bene. La mano sta bene. Non ho ancora recuperato tutta la mia mobilità. Lunedì ho fatto gli esami che hanno dimostrato che due delle tre ossa rotte sono completamente guarite, ma il terzo richiede un po’ più di tempo per consolidarsi. Ma non mi dà fastidio in allenamento, non ho alcun dolore”. Dunque, nessun gioco di nascondino, ma un po’ di realismo quello si. L’obiettivo sarà vincere il, anche se ...