Tour de France 2023 | il montepremi Cifre generose rispetto al Giro d’Italia

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilcomplessivo delde20223è di 2,3 milioni di euro. Una cifra davvero da urlo per la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo, gli organizzatori metteranno in palio dei riconoscimenti economici molto interessanti e remunerativi per tutti i ciclisti e le squadre che parteciperanno alla Grande Boucle in programma dal 1° al 24 luglio. Si tratta delpiù ricco della stagione per una competizione ciclistica, 800.000 euro in piùal. Non ci sono state variazionial prize money delle ultime due stagioni. Chi indosserà la maglia gialla sui Campi Elisi a Parigi guadagnerà addirittura 500.000 euro! Mezzo milione secco per il miglior uomo di classifica che potrà festeggiare con tutto il ...

Parte sabato 1° luglio da Bilbao la 110ª edizione delde, la più importante corsa dell'anno per gli appassionati di ciclismo sulle strade della maglia gialla: 21 tappe in diretta integrale tutti i giorni su Eurosport 1 e live - streaming ...La notizia arriva a pochi giorni dall'inizio delde, al via sabato, l'ultimo della carriera per il campione slovacco, pronto al ritiro a fine stagione. La ricostruzione La mattina del 12 ...Continua a leggere NTT TakesdeanddeFemmes avec Zwift to Edge of Innovation With Enhanced Technology Solutions Business Wire Business Wire - 29 Giugno 2023 For the past ...

Tour de France, solo 7 gli italiani al via: mai così pochi da 40 anni La Gazzetta dello Sport

I Campionati Nazionali andati in scena durante l'ultimo weekend hanno cambiato un po' i connotati al ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall'Unione Ciclistica. Nella top-10, infatti, l ...Puntare al meglio possibile. Tom Pidcock sarà tra gli osservati speciali del prossimo Tour de France, che prenderà il via il 1° luglio da Bilbao (Spagna). L'obiettivo è quello di fare bene sia nelle s ...