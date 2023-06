Tour de France 2023 | i favoriti Sarà sfida a due tra Pogacar e Vingegaard?

(Di giovedì 29 giugno 2023) Siamo ormai all’antivigilia della partenza deldeda Bilbao. La Grande Boucle resta la corsa più importante della stagione e, dunque, promette come al solito uno spettacolo unico: nonostante una startlist di lusso, ricca praticamente di tutti i corridori migliori al mondo (esclusi solamente Remco Evenepoel e Primoz Roglic), il pronostico sembra essere chiuso. Unaa due, come quella vista negli ultimi due anni, dovrebbe infiammare la corsa transalpina. Ancora una volta non si dovrebbe venir fuori dallo scontro tra Tadeje Jonas. Lo sloveno, vincitore del 2020 e 2021, vuole riscattare assolutamente la delusione dello scorso anno. La condizione però non è quella dei giorni migliori: stop forzato a causa della caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi ed ...

Claudio Chiappucci , che ha sfiorato la vittoria a Parigi nel 1990 , salì (ultimo italiano a indossare la Maglia a Pois che è una delle icone delde) sul podio della capitale transalpina nel 1991 e nel 1992 però come migliore scalatore. Ricordi e pronostici si intrecciano nelle parole del 'Diablo' , che seppe vincere la classifica ...

Tour de France, solo 7 gli italiani al via: mai così pochi da 40 anni La Gazzetta dello Sport

