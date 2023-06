Tour de France 2023 | chi parteciperà? Pogacar e Vingegaard favoriti | Carapaz da podio | Ciccone per le tappe

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) Bilbao è alle porte. Da sabato 1 luglio il ciclismo internazionale avrà occhi solo ed esclusivamente per ilde. La centodecima edizione della Grande Boucle promette scintille: un percorso disegnato a puntino per gli scalatori puri, con tanti GPM da affrontare; un terreno ideale per poter assistere ad una nuova sfida tra Jonase Tadej. Il vincitore dell’ultima edizione arriva per la prima volta da capitano unico e designato della Jumbo-Visma, e la condizione è delle migliori per puntare al bis. Giro dei Paesi Baschi e Giro del Delfinato in saccoccia per il danese, vinti in maniera alquanto convincente, gli concedono di partire leggermente avanti nel confronto annunciato con lo sloveno della UAE Team Emirates. Certo, il cannibale col sorriso è tornato alle corse vincendo immediatamente i ...