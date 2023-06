Tottenham | l’agente di Udogie | «In Italia chiamano | ma lui…»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Stefano Antonelli, agente di Destiny, parla del possibile futuro del suo assistito: ecco cosa ha detto Stefano Antonelli, a Sky Sport, ha parlato del futuro dell’esterno delDestiny, suo assistito. LE PAROLE – «Lui è dele abbiamo avuto dei contatti anche negli ultimi giorni perché hanno cambiato il management. Postecoglu è straconvinto dello spazio di, ma qualcuno pensa abbia bisogno di uno step ulteriore incon Juve, Milan o Inter. Illo vuole portare in Thailandia per la tournée. Valuteremo, ma ad oggi è di loro proprietà».

Stefano Antonelli,di Destiny Udogie , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ... Lui è dele abbiamo avuto dei ...'allenatore e perché giocheranno 4 - 3 - 3 e non più 3 - 5 - 2. ...Commenta per primo Stefano Antonelli,di Destiny Udogie , è intervenuto a Sky Sport per parlare ... Lui è dele ...'allenatore e perché giocheranno 4 - 3 - 3 e non più 3 - 5 - 2. ...... come confermato dall'Tinti: 'Stiamo chiudendo'accordo ... Tra questi c'è anche quello di Hojberg, mediano delche ...