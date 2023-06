Torino | in caso di mancata permanenza di Miranchuk e Vlasic si pensa a Praet

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dennis, centrocampista di proprietà del Leicester, potrebbe presto tornare alindidiDennis, centrocampista di proprietà del Leicester, potrebbe presto tornare alindidiin granata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza torinese sarebbe pronta a chiudere per il giocatore belga per una cifra intorno ai 4 milioni di euro.

... Bruxelles eper servire appieno la comunità e promuovere lo sviluppo del Monferrato. Sindaco, quali sono i principali obiettivi che si prefigge di raggiungere nelin cui volesse ...In sintesi, il Ministro annunciava di aver intenzione di valutare iled aveva già mandato un'... Al professore difa eco, però, una professoressa di Novara : piglio deciso nell'affermare che ...I due centrocampisti sono due grandi obiettivi per il Milan, ma occhio all'Inter che indi ...corsa ci sarebbe (oltre all'Inter) anche la Juventus che sta studiando un piano per portarlo a. ...

Trasporti insoliti sui tram a Torino: dopo il frigorifero arriva il water TorinoToday

L’Inter ha comunicato al Cagliari di non avere intenzione di pareggiare l'offerta di Cairo: 8 milioni. Vagnati in pressing per avere il sì del terzino destro ...Ne aveva due con sé, in strada. La Polizia lo aveva intercettato in corso Giulio Cesare. Nello zaino, un mazzo di chiavi. Nella casa in Barriera di Milano, la scoperta. Si tratta di un clandestino. Ar ...