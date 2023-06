Torino | forcing per Bellanova | vicino l’accordo con il Cagliari

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’Inter rischia di rimanere beffata per la corsa che porta a Raoul. L’esterno dell’Italia Under 21 ha disputato l’ultima stagione in Lombardia con la maglia nerazzurra, ma il riscatto dal prestito non è stato ancora esercitato dal club di Marotta. Per questo, nella corsa si è inserito ildi Juric che sarebbe vicinissimo dallo sgarbo di mercato all’Inter. Vagnati, infatti, avrebbe accelerato nelle ultime ore per la trattativa con il, club titolare del cartellino. Perl’Inter non è riuscita a trovareeconomico sulla base di un trasferimento a tiolo definitivo. Ilsi è inserito e sarebbe pronto a mettere in atto l’assalto finale. Il ventitreenne è atteso sotto la Mole nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche. ...

Anche se non mollano le altre pretendenti, Manchester United in particolar modo, ildei Red ... strappare il sì di Rabiot e portare comunque ail serbo della Lazio. Tessendo la tela con ...Ilfinale non produce il miracolo, all'ultimo secondo Gosens trova il colpo di testa, Ederson c'è sempre: vince il Manchester City, Inter k.o. a testa alta. webinfo@adnkronos.com (Web Info) ...Gara a senso unico con iliniziale del Napoli che, dopo tre minuti, si rende pericoloso con Zielinski. Il polacco però manda il pallone alto sopra la traversa da ottima posizione graziando ...

Cuadrado, addio Juve: ora vuole restare in Italia. Un club in forcing per firmare l’esterno colombiano a parametro zero Il futuro di Juan Cuadrado è ormai segnato: il calciomercato Juve non rinnoverà ...Cronache di un calciomercato che poteva essere e invece non è mai stato. Un calciomercato che riguarda due calciatori di che vanno per la maggiore in questo periodo. Stiamo parlando di due terzini, me ...