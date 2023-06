Torino | domani le visite mediche di Bellanova | i dettagli

Leggi su calcionews24

Raoul Bellanova, centrocampista di proprietà del Cagliari che nella scorsa stagione è stato in prestito all'Inter, sarà un nuovo giocatore del Torino. Secondo quanto riportato da Sportitalia, Bellanova farà nella giornata di oggi le visite mediche con il club granata e si trasferirà a Torino a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, bonus compresi.