Torino | continuano i contatti con Pereyra | può arrivare a zero

(Di giovedì 29 giugno 2023) La situazione legata al possibile trasferimento di Roberto, centrocampista dell’Udinese, alSecondo quanto riportato da Calciomercato.com, Robertosarebbe uno dei principali obiettivi delper rinforzare il proprio centrocampo. Il centrocampista argentino è in scadena con l’Udinese e potrebbea parametro. Per questo il ds granata Davide Vagnati avrebbe già avviato icon l’entourage del giocatore. Bisognerà capire adesso quali saranno le intenzioni del Tucu che dovrà valutare tutte le opzioni disponibili per il futuro.

Uno degli obiettivi principali del Torino per il centrocampo in vista della prossima stagione al momento sarebbe il centrocampista dell'Udinese Roberto Pereyra, già seguito in passato ...Calciomercato Torino / Fase di stallo tra Torino e Atalanta per il ritorno di Aleksey Miranchuk: le parti sono ancora lontane ...