Tomasi | ' tunnel subportuale di Genova costa 900 milioni '

Roberto, Ad di Autostrade per l'Italia, fornisce alcuni dati relativi al futurosubportuale di Genova, un'opera che dovrebbe liberare dal traffico il centro cittadino. Circa 200 milioni ...... ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Gruppo Autostrade per l'Italia e Renzo Piano Building Workshop, l'avvio dei lavori per la realizzazione delsubportuale di Genova. Una ...Roberto, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, ha dichiarato: "La galleria ... è la più lunga (7,5 chilometri) d'Europa, considerando ia tre corsie". La realizzazione del ...

"Apertura ad aprile 2029" con un costo di "900 milioni, aumentato a causa dei rincari delle materie prime rispetto ai 700 milioni preventivati". (ANSA)