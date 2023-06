Tiziano Ferro Infuriato | Le Parole Contro Il Governo Meloni!

(Di giovedì 29 giugno 2023): durante un’intervista il cantante si è schieratola legge per far diventare reato universale la maternità surrogata, dichiarando che si tratta di un decretogli omosessuali…è solito esprimersi sulle questioni di politica o sulle novità di vario genere. Stavolta, in un’intervista a Grazia, il famoso cantante si è schieratoil disegno di legge della maggioranza che farebbe diventare la maternità surrogata come un criminale universale.ha dichiarato che sarebbe l’ennesimo attogli omosessuali se alla fine venisse approvato.il disegno di legge del: è un decreto ...

Il ladro con abito nero e passamontagna, frutto dell'ingegno diSclavi, sa farsi apprezzare. Sono indimenticabili le serie che vi hanno preso parte come Braccio di, Topo Gigio e Mio Mao ...... Thony, Monica Marangoni, Elisa Zanetti, Aida Yespica, ma anche Diabolik e Eva Kant, Sabrina Ferilli, Loredana Bertè, Francesca Fialdini, Emma Dante, Eros Ramazzotti, Laura Pausini,, ...... Thony, Monica Marangoni, Elisa Zanetti, Aida Yespica, ma anche Diabolik e Eva Kant, Sabrina Ferilli, Loredana Bertè, Francesca Fialdini, Emma Dante, Eros Ramazzotti, Laura Pausini,, ...

Caos traffico al concerto di Tiziano Ferro a Napoli, auto intrappolate per ore a Fuorigrotta Fanpage.it

“Rimaniamo basiti dalla scelta del sindaco di Latina, Matilde Celentano, per aver concesso, come richiesto dall’artista Tiziano Ferro, il patrocinio ..."La ringrazio per la Sua attenzione. Latina è la mia città, il posto del cuore dove mi sono formato come essere umano e come artista. Tornare a casa..." ...