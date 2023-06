Tiziano Ferro in tour a Messina | «Lo Stretto a nuoto pur di venire in Sicilia!»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Quello che passerà dail 4 di luglio non è ildi un disco. Non è neanche il recupero delprecedente. È decisamente una creatura nuova, sarà come tracciare una linea. Lui,, ha voluto chiamarlo TZN 2023 «perché è ildel ritrovamento di me stesso, ma anche del ritorno a un mondo in cui nel frattempo è cambiato tutto, no?». E rientrare dentro lo stadio San...

Ultime notizie SSC Napoli - Concerto dia Napoli , precisamente allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. E dopo aver cantato 'Je so' pazzo' con Massimo Ranieri , s'è esibito con un dono della SSC Napoli . I dirigenti ...Ultime notizie SSC Napoli - Dopo l'omaggio dei Codplay, ancheallo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta ha voluto ricordare Pino Daniele . Un filo conduttore, dopo l'omaggio alla città e al calcio. Un po' come per la band britannica, dopo ...Ultime notizie Napoli - E dopo il concerto dei Coldplay, questa sera tocca aallo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Ed è subito omaggio anche alla vittoria del Napoli , con queste parole dell'artista ad aprire il suo concerto in città: 'Questo ...

Tiziano Ferro infiamma lo Stadio Maradona: Napoli ha meritato lo scudetto, una figata essere qui Fanpage.it

«Gentilissima Sindaca, La ringrazio per la Sua attenzione. Latina è la mia città, il posto del cuore dove mi sono formato come essere umano e come artista. Tornare a casa non richiede inviti, ed è cer ...Ultima notte di note, per il 2023, allo stadio Diego Armando Maradona, poi tornerà protagonista il calcio con i campioni d'Italia e bisognerà attendere il 2024 (a proposito non ...