Tiziano Ferro commosso sul palco | ' Non ho parole per la ragazza morta nell' incidente dopo il mio concerto'

Tributo dia Martina Ventura , la ragazza di 26 anni morta in un incidente d'auto mentre tornava a Rieti dopo aver assistito proprio a un suo concerto a Roma . Il cantautore, dal palco del Maradona ...Inevitabilmente l'intervista scivola sul discorso dei figli per le coppie gay , una tema molto caldo che ha provocato le proteste furiose die di Alessandro Cecchi Paone contro le leggi ...'TZN 2023' è il nuovo tour negli stadi diche comincia proprio dal Fvg. La popstar festeggia i suoi 20 anni di carriera e presenterà per la prima volta dal vivo il suo ultimo disco 'Il Mondo è nostro'.ha venduto oltre 20 ...

Tiziano Ferro infiamma lo Stadio Maradona: Napoli ha meritato lo scudetto, una figata essere qui Fanpage.it

Sansone (Usb): “Sbagliato non prolungare anche le corse di metro Linea 1 e bus”. Lunghe code di auto in strada a Fuorigrotta, al termine dello spettacolo.29 giu 2023 - Un nuovo scatto nella carriera dell’editore e discografico dopo l’acquisizione di Baby Angel Music ...