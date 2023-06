Titan | recuperati anche alcuni resti umani

Dalle analisi le possibili cause della tragedia Presunti resti umani sono statiall'interno del relitto del, il sommergibile che è imploso durante un viaggio verso il Titanic. Lo ha riferito la Guardia Costiera degli Stati Uniti, che trasporterà i frammenti ...Il ritrovamento arriva nello stesso giorno in cui è giunta in Canada un'altra parte dei resti del sommergibiledalla compagnia canadese a cui appartiene anche la Polar Prince, la ...Il sommergibile è imploso poco dopo essersi immerso sulle tracce del Titanic e solo nelle ultime ore alcuni rottami delsono statie portati a terra per le indagini. .

Sottomarino Titan, resti umani recuperati dal fondo dell'oceano: la comunicazione della guardia costiera ilmessaggero.it

(Adnkronos) - Presunti resti umani sono stati recuperati all'interno del relitto del Titan, il sommergibile che è imploso durante un viaggio verso il Titanic. Lo ha riferito la Guardia Costiera degli ...Ci sono anche quelli che sembrano essere resti di esseri umani fra i detriti del Titan recuperati dal fondo dell'oceano. Lo afferma la guardia ...