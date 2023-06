Tita e Banti premiati dalla FIV come velisti dell’anno

(Di giovedì 29 giugno 2023) Assegnati, al Palazzo Ducale di Genova, gli Oscar della Vela, manifestazione organizzataFederazione e da Confindustria Nautica. Erano presenti – oltre al presidente nazionale della FIV Francesco Ettorre, al presidente di Confindustria Nautica Saveri Cecchi, al governatore Giovanni Toti e al sindaco Marco Bucci – Quanhai Li, Presidente di World Sailing, il vicepresidente della Federazione Vela di Singapore Tan Sain Kon Jevan, il Presidente di Eurosaf Josep Pla e Richard Brisius, Presidente di Ocean Race. I primi a salire sul palco sono stati i finalisti del premio Barca– Trofeo Confindustria Nautica: l’armatore Roberto Lacorte per FlyingNikka, il general manager di Italia Yachts Sebastien Nolasco e Maria Budano, armatrice del Mylius 60 Fra Diavolo. Il riconoscimento è andato FlyingNikka, definita “la barca del futuro che è già ...

Genova . Oltre 240 ospiti hanno partecipato, nella serata di ieri a Palazzo Ducale a Genova, al tradizionale appuntamento per l'assegnazione degli Oscar della Vela , alla XXIX edizione del Velista ...E, per la quinta volta, si tratta di Ruggeroe Caterina, grazie al Mondiale Nacra 17 vinto nel 2022. La proclamazione dei vincitori da parte del sindaco di Genova Marco Bucci: Alberto ...... in linea con le altre partnership che ci vedono al fianco della squadra Olimpica della Federazione Italiana Vela, dei campioni Olimpici di Tokyo 2020 Ruggeroe Caterina, del VO65 Austrian ...

Velista dell'Anno FIV: ancora Ruggero Tita e Caterina Banti, Patrizio ... Farevela

Assegnati, a Palazzo Ducale a Genova, gli Oscar della vela, manifestazione organizzata dalla Federazione e da Confindustria Nautica. (ANSA) ...L’evento si è svolto alla presenza del Presidente di World Sailing Quanhai Li, del Vicepresidente della Federazione Vela di Singapore Tan Sain Kon Jevan, ospiti di Francesco Ettorre Presidente della F ...