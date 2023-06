Tiscali aggiungerà altri 20.000 alberi alla sua foresta aziendale

Ora altri 20.000 alberi verranno piantumati da SIDI e dai suoi partner certificati per conto di, la cui foresta aziendale conterà ben 45.000 alberi di diverse specie di mangrovia, la pianta ...L'operazionecirca 4 miliardi di metri cubi di gas da destinare ai consumatori europei". L'operazione, spiega la nota, rappresenta "un'opportunità eccezionale per Eni, consentendole di ...Ma per chi deterrà il titolo per tutti i quattro anni fino alla scadenza naturale, alla percentuale garantita sianche il previsto premio fedeltà finale pari allo 0,5% del capitale ...

Tiscali pianta altri 20.000 alberi nella sua foresta aziendale Bitmat