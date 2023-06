Tiro a volo | Giochi Europei 2023 | De Filippis perfetto dopo 75 piattelli | Pellielo in piena corso

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sale in cattedra Mauro Denelle qualificazioni deidel trap, specialità del. L’azzurro infattitre serie si è portato in testa alla classifica provvisoria, non sbagliando neanche un colpo e chiudendo quindi con 75rotti su 75. Non ha lasciato scampo ai suoi avversari dunque il nostro atleta, bravissimo a mettere a referto per ogni tranche 25/25 distanziando di un solo colpo un gruppo composto da ben cinque avversari. Stiamo parlando del padrone di casa Piotr Kowalczyk, del turco Nedim Tolga Tuncer, del maltese Gianluca Chetcuti, del croato Anton Glasnovic e del lusitano Armelim Coelho Rodrigues, tutti appaiati con 74/75. Incorsa anche Giovanniche, ...