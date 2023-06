Tiro a segno | Giochi Europei 2023 | oro Ungheria nella carabina 3 posizioni maschile a squadre

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023)specialità non olimpica dellada 50 metridelaiaffermazione dell’, che vince la finale contro la Repubblica Ceca, infine il bronzo va alla Serbia. Assente l’Italia. Nel duello per il titolo l’di Soma Hammerl, Istvan Peni e Zalan Pekler regola per 17-9 la Repubblica Ceca di Frantisek Smetana, Jiri Privratsky e Petr Nymbursky. La Repubblica Ceca inizia meglio e va sul 3-1, ma l’replica e c’è il pareggio a quota 5. L’equilibrio dura fino al 7-7, poi i magiari allungano sul 13-7. Sussulto ceco per il 9-13, ma gli ungheresi vanno all’oro per ...