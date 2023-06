TikTokers in rivolta contro Sugar Factory | Dovrebbero far ballare i camerieri nei ristoranti?

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 29 giugno 2023) Oggi Notizie In questo articolo, esploreremo l'ultima tendenza deidi aggiungere elementi di novità ai menu per migliorare l'esperienza dei clienti. Tuttavia, ci concentreremo sul dibattito suscitato dall'obbligare iquando portano i piatti ai tavoli. Mentre molti utenti di TikTok apprezzano lo spettacolo, ci sono anche opinioni contrarie che sottolineano l'aspetto scomodo e sottopagato del lavoro nel settore del servizio. Scopriremo perché molti considerano questa pratica "disgustosa" e sperano che ismettano di costringere i lavoratori aper intrattenere i clienti. Di cosa parliamo in questo articolo... Iaggiungono elementi alimentari di novità ai menu Laserve un sundae ...