Thuram e Weah | i figli d’arte che tornano in Italia dopo i padri

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sì, sonodi papà. Ma non in quel senso. Anzi, per loro la strada è stata addirittura più dura, dato il cognome pesante che da sempre si portano dietro. Parliamo di Marcuse Timothydei due grandi ex campioni Lilian e George, icone del calcio a cavallo tra gli anni '90 e i primi del 2000. Marcus ha scelto l'Inter, Timothy la Juventus, copertina già pronta dei prossimi derby d'. Liliane Georgein carriera si sono sfidati 15 volte, quando il difensore giocava nel Monaco e l'attaccante tra Psg e Milan. Due forze della natura, forti e atletici, ma allo stesso tempo dotati entrambi di grande tecnica e intelligenza tattica. Ogni loro sfida era una battaglia, con un bilancio quasi pari: cinque vittorie di, ...

Weah è arrivato a Torino. Mentre Loftus-Cheek lo farà in serata. Gli annunci ufficiali non ci sono ancora, ovviamente, ma arriveranno nelle prossime ore. Il figlio di ...