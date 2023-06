The Witcher 3 | su Netflix in streaming da oggi

(Di giovedì 29 giugno 2023)29 giugno la prima parte della terza stagione di The, l'ultima con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, approda suinper tutti gli utenti abbonati.29 giugno la prima parte della terza stagione di The, l'ultima con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, approda suinper tutti gli utenti abbonati al servizio. Basata sul secondo romanzo della saga di The, Il tempo del disprezzo, firmato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, la nuova stagione vedrà Geralt e Yennefer impegnati a proteggere Ciri dalle varie minacce del Continente dove è in atto una gara per catturarla. La terza stagione sarà dolceamara per il pubblico, costretto a dire addio al Geralt di ...

La terza stagione dipotrebbe seriamente segnare il passaggio dello show alla sua piena maturità. Complice una situazione estremamente delicata che ha ormai lasciato ben pochi margini d'errore a Lauren S. ...Ciò che accade con, serie fantasy di Netflix che torna con gli episodi della terza stagione (la prima parte) dal 29 giugno, ha dell'incredibile. Premiata per aver portato in tv un ...Oggi 29 giugno la prima parte della terza stagione di, l'ultima con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, approda su Netflix in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio. Basata sul secondo romanzo della saga di, ...

The Witcher, dov'eravamo rimasti Cosa ricordare prima della stagione 3 ComingSoon.it

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per il volume 1 della stagione 3 di The Witcher, in arrivo questo giovedì sulla piattaforma. Nel trailer, che potete… Leggi ...L'ultima avventura dello Strigo di Henry Cavill è una stagione che non può sbagliare e che va all in sui propri punti di forza.