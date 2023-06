The Flash – recensione

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023) Che l’uomo più veloce del mondo arrivi al cinema in ritardo è il colmo che racchiude l’intera pellicola. Dopo tanti anni di attesa il film sarà riuscito ad essere all’altezza delle aspettative e dei proclami che l’hanno preceduto? Barry Allen è simpatico e impacciato, pieno di tic e paradossalmente sempre in ritardo. Questo perché il suo alter ego, come membro della Justice League, è sempre impegnato a salvare le situazioni più assurde (si, tipo una pioggia di neonati imbarazzanti, sigh!). Guidato dal suo mentore Bruce Wayne/Batman Barry prova a barcamenarsi tra i problemi di essere un eroe e quelli della sua sfera privata. Una sfera segnata sin da quando era un bambino e il padre fu accusato ingiustamente della morte della madre, portando il piccolo Barry a perdere entrambi i genitori nel giro di un giorno. Per questo Barry ha scelto di diventare uno scienziato ...