(Di giovedì 29 giugno 2023) Ormai non passa giorno senza che un costruttore non annunci un accordo con laperre il, loper i connettori di ricarica delle auto elettriche. L'ultima Casa a stringere un'intesa con i texani è la, che in tal modo affianca Ford, General Motors, Rivian e Volvo. L'accesso ai Supercarger. L'accordo non differisce da quelli annunciati nelle scorse settimane e prevede la possibilità per i clienti statunitensi e canadesi della Casa svedese di accedere all'infrastruttura di ricarica dei Supercharger (che oggi conta su 12 mila stalli). Inoltre, verso la metà del 2024 lafornirà ai proprietari dei suoi veicoli degli specifici adattatori, mentre dal 2025 tutti i modelli venduti in Nord America saranno dotati di "default" delle prese ...

Tesla, anche la Polestar adotta lo standard Nacs - Quattroruote.it Quattroruote

