Ternana | Guida | 'Onorato della sfida | continueremo a collaborare con Bandecchi'

Il fondatore di Pharmaguida sarà il nuovo presidente della squadra rossoverde dopo l’uscita di scena di Bandecchi La Ternana ha un nuovo patron. Si tratta di Nicola Guida, proprietario di Pharmaguida, ..."Ternana, è Nicola Guida il nuovo proprietario: 'Punto a far crescere ancora la società'", titola il Quotidiano Sportivo. È fondatore di Pharmaguida, con sede in Campania. Possibile direttore generale ...