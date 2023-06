Tennis | Wimbledon Arnaldi nel main draw | Gigante ko in qualificazioni

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il ligure supera il tabellone cadetto, il romano si ferma all'ultimo turno. LONDRA (INGHILTERRA) - Matteoha ottenuto il pass per il tabellone principale del singolare maschile di, terzo torneo del 2023 del "Grande Slam". Sui campi in erba di Roehampton, a Londra, ilta ligur

Matteo Arnaldi , testa di serie numero 1 delle qualificazioni, non ha affatto deluso le aspettative e si è guadagnato un posto nel tabellone principale di, prima volta per lui sui prati dell'All England Club e seconda volta nel main draw di uno Slam. Dopo la faticosissima rimonta messa a referto all'esordio sul talentuoso 18enne Juncheng ...... i due si sentono anche fuori dal campo dae in un paio di occasioni hanno giocato anche a ... Ruud invece fece discutere lo scorso anno per alcune dichiarazioni relative adove ...Il ligure supera il tabellone cadetto, il romano si ferma all'ultimo turno. LONDRA (INGHILTERRA) - Matteo Arnaldi ha ottenuto il pass per il tabellone principale del singolare maschile di, terzo torneo del 2023 del "Grande Slam". Sui campi in erba di Roehampton, a Londra, il tennista ligure, numero 78 del mondo e primo favorito del tabellone cadetto, ha sconfitto, nel match ...

Wimbledon: quattro italiani avanzano nelle qualificazioni Agenzia ANSA

Murray grande assente nell’opera d’arte realizzata per l’edizione 2023 di Wimbledon, in cui ci sono Sinner e Alcaraz, dice la sua ...Il ligure supera il tabellone cadetto, il romano si ferma all'ultimo turno.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Matteo Arnaldi ha ottenuto il pass ...