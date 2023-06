Tennis | Monaco | “Berrettini ha qualche distrazione | non siamo preti…Sinner è in calo | ma sul cemento…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) Fare il punto della situazione prima di Wimbledon. Nella settimana che ci separa dall’inizio dei Championships, le considerazioni sono molte: da un lato le critiche che talvolta vanno oltre nei confronti deiti italiani, rei di non confermare le attese; da un altro un Carlos Alcaraz che, nonostante le pochissime partite disputate sull’erba nella sua storia agonistica, è andato a vincere un torneo prestigioso come il Queen’s. Riscontri che possono far pensare in vista dell’inizio degli incontri sui prati di Church Road. Di questo e di altro si è parlato nell’ultima puntata diMania, in onda su Sport2U (in collaborazione con OA Sport), condotta da Dario Puppo (telecronista di Eurosport) e con ospite Guido, voce tecnica di Eurosport. JANNIK SINNER E I SUOI PROBLEMINI FISICI – L’analisi è iniziata su Jannik Sinner e i ...