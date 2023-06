Tennis | Caroline Wozniacki annuncia il ritorno in campo! La ex numero 1 ci ripensa dopo 3 anni

(Di giovedì 29 giugno 2023)ha clamorosamenteto il suoin campo. A oltre tredi distanza dal ritiro (24 gennaio 2020 in occasione degli Australian Open), la danese ha deciso di riprendere in mano la racchetta e ha dato la lieta notizia sui propri profili social: “In questi ultimi trelontano dal gioco ho avuto modo di recuperare il tempo perduto con la mia famiglia. Sono diventata mamma e ora ho due bellissimi bambini di cui sono tanto grata. Ma ho ancora degli obiettivi che voglio raggiungere. Voglio mostrare ai miei figli che puoi perseguire i tuoi sogni indipendentemente dalla tua età o ruolo. Abbiamo deciso come famiglia che è ora. Sto tornando a giocare e non vedo l’ora!“. La ex1 al mondo e vincitrice degli Australian Open 2018, nonché ...

Wozniacki ritorna al. La ex numero uno del mondo, che nel 2020 aveva dato l'addio - a quel tempo definitivo - al circuito internazionale anche a causa dell'artrite reumatoide, una ...... sul campo che due anni prima le aveva regalato il tanto agognato primo Slam della carriera ,Wozniacki salutava Melbourne Park e il mondo delgiocato, arrendendosi in tre set ad Ons ...WOZNIACKI: LA SCHEDA Ranking 71 settimane da numero 1 (decima nella WTA) Due stagioni chiuse da numero 1: 2010, 2011 Otto stagioni chiuse in Top 10 (2009 - 14, 2017 - 18) Titoli 30 titoli su ...

L'ex n.1 al mondo, via Twitter, ha manifestato la volontà di tornare, e lo Slam americano le assegna già una wild card ...Tre anni di pausa, per vivere la propria vita di donna e di madre, e ora Caroline Wozniacki, tennista danese ex numero 1 al mondo, ha deciso di tornare. Ad annunciarlo è lei stessa, con un tweet che f ...