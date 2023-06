“Temptation Island” | Filippo Bisciglia svela il suo segreto intimo per i falò di confronto

Leggi su dilei

(Di giovedì 29 giugno 2023)è tornato al timone didopo un anno di stop. Un gradito ritorno per il pubblico: a seguire la prima puntata della nuova edizione oltre tre milioni e mezzo di persone (senza contare il boom sui social network, dove è diventato velocemente uno degli argomenti più discussi). Ormai il format prodotto da Maria De Filippi è un vero e proprio cult della televisione italiana. Un onore percondurre una delle trasmissioni più viste, come dichiarato dal diretto interessato. I portafortuna dia “hato i suoi portafortuna per, lasciandosi ...