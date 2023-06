Taylor Swift | Austin Butler e Ke Huy Quan tra i 398 invitati a unirsi all' Academy

"Avete avuto cinquanta concerti. Cinquanta. Noi ne abbiamo cinque". La fan australiana diche minaccia, se domani non riuscirà a comprare i biglietti per i concerti del 2024, di farsi trovare in aeroporto per fare del male alle fan americane, quella fan lì è rappresentativa di ...Nella serie compare anche "Half a world away" (da "Out of time"), nell'episodio finale, assieme a brani di George Harrison, Smashing Pumpkins, Replacements, Wilco, Counting Crows e. Una ...L' "Eras Tour" diè sulla buona strada per diventare il più grande della storia dei concerti, potenzialmente il primo a incassare un miliardo di dollari e a battere il record attualmente detenuto da Elton ...

Tour d'addio da record, Taylor Swift supera Elton John - Ultima Ora Agenzia ANSA

Con la sua interminabile serie di concerti negli Usa e in tutto il mondo, Taylor Swift si prepara a superare Elton John ...L' ”Eras Tour” di Taylor Swift è sulla buona strada per diventare il più grande della storia dei concerti, potenzialmente il primo a incassare un miliardo di dollari e a battere il record attualmente ...