Taxi a Napoli | assessore Cosenza | Mettere ordine nei due hub tra porto e stazione

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 29 giugno 2023) “? Il Prefetto ha ricevuto molte sollecitazioni e ha ritenuto di dover pianificare un incontro per discutere di questo tema. Sono in contatto con i rappresentanti dei tassisti, so che ci sono problemi, bisognanei due hub tra. Ognuno deve fare la propria parte e ricordiamo che il Comune non è proprietario delle due aree”. Lo ha detto EdoardoInfrastrutture e Mobilità del Comune di, intervenendo al Vg21 Mattina su Canale 21. “A Capodichino, invece, ci sono meno problemi. Stiamo ipotizzando di avere un’unica fila ordinata per evitare equivoci coi clienti in bilico nello scegliere ilappena arrivati in città. Stiamo studiando col Prefetto varie proposte. Miriamo ad una ...