Tassi alle stelle? Chi pagherà davvero il conto | Italia | la profezia è nerissima

(Di giovedì 29 giugno 2023) Lando Maria Sileoni, Segretario generale FABI (Federazione Autonomi Bancari), la decisione della Lagarde di aumentare di nuovo il costo del denaro è giusta o sbagliata? «La decisione ci poteva stare, perché la discesa dell'inflazione non è stata quella sperata. Ma abbiamo avuto 8 rialzi in soli 11 mesi dal luglio 2022 ad oggi, quindi il costo del denaro è passato in pochissimo tempo dallo 0 al 4%. Così facendo si strangolano le persone e le imprese. Si possono anche fare i rialzi, ma spalmati in 4 o 5 anni».C'è qualche aspetto positivo? «L'aspetto positivo è per le banche. Ma verranno messe in difficoltà le famiglie, la povera gente. Chi sta pagando il prezzo della politica della Bce sono le persone, i dipendenti pubblici e privati, quelli che purtroppo dovranno far fronte ad impegni economici presi e che cambiano giorno per giorno, soprattutto quelli che avevano intenzione di farsi ...