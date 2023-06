"Dopo 50 anni con l'approvazione del mio emendamento frutto di tre anni di battaglie leper metà (ndr: acconto di novembre) si pagheranno a consuntivo el'anno successivo al reddito di riferimento dichiarato". A dirlo con non poca soddisfazione è Alberto Gusmeroli, il ...Dopo ben 50 anni lenon saranno più pagate in anticipo ma parte a consuntivo etutte".Leo lavora su un fisco meno invadente: "e ritenute dimezzate"

Tasse rateizzate agli autonomi e meno imposte sulle tredicesime, ecco cosa cambia con la riforma ilmessaggero.it

Il primo passo è stato fatto. La riforma fiscale del governo è stata approvata in Commissione finanze della Camera. Un passaggio che ha introdotto diverse novità.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...