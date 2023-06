Taranto | ufficiale della Marina militare morto per mesotelioma | riconosciuto vittima del dovere Il decesso oltre dieci anni fa

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’uomo morì a febbraio 2013, cinque mesi dopo la diagnosi. Ora il ministeroDifesa lo hadel. Il tenente di vascellofu in servizio afino al congedo. Ilfu causato da unper esposizione all’amianto presente sulle navi a bordo delle quali l’lavorò. La figlia si rivolse all’Osservatorio nazionale amianto presieduto da Ezio Bonannoli per chiedere il riconoscimento didele la speciale elargizione all’erede, circa duecentomila euroall’assegno vitalizio. Il ministeroDifesa hatutto ...

... resistenza a Pubblico, ubriachezza molesta, lesioni personali e minacce. Il locale ... Ritenendo che sussistano particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, il Questore di...'Ha svolto servizio in armeria che, insieme al deposito delle munizioni, sia nelle basi arsenalizie, compresa quella di, sia nelle unità navali, era coibentata con amianto friabile . si legge ...... oltre che stazionare - è detto in una nota - nelle torrette, ha svolto servizio in armeria che, insieme al deposito delle munizioni, sia nelle basi arsenalizie, compresa quella di, sia nelle ...

Taranto, morì per un mesotelioma: ufficiale Marina riconosciuto vittima del dovere La Gazzetta del Mezzogiorno

Un tenente di vascello della Marina militare in servizio a Taranto fino al congedo è stato riconosciuto dal Ministero della Difesa come "vittima del dolore". In ...La Polizia ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'attività commerciale di un bar del quartiere Montegranaro di Taranto in cui sarebbe stato pianificato l'omicidio di Cosimo Nardelli, detto Mimm ...