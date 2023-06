Taranto | passato da criminale di primo piano | ora in difficoltà gravissima Appello per un aiuto Ammalato | prossimo ad essere sfrattato

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ne ha combinate di tutti i colori. Undi primissimo, a, nella guerra di mala a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta , anche per vicende di malavita passate alla storia contemporanea della città. Condannato, incarcerato ma anche collaboratore di giustizia nel procedimento più importante. Poi ha rinunciato alla tutela da collaboratore di giustizia. Ora Leonardo Ventrella è un cittadino in, lui con la moglie. L’uomo, sessanta anni, è. La respirazione affannata è aiutata dall’uso della bombola di ossigeno. Terapie che, dice Ventrella, paga lui stesso il quale, fino ad un paio di anni fa, oltre alla pensione di invalidità da trecento euro circa aveva il reddito di cittadinanza ma poi, denunciato per una minaccia ai carabinieri, ha ...

Taranto: passato da criminale di primo piano, ora in difficoltà ... Noi Notizie

