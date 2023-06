Tanti auguri alla banda di Pozzuolo Martesana | compie ben 130 anni

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta dell'Adda in edicola e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc .

Sono riusciti ad arrivare al secolo e poi ad andare avanti per oltre 30 anni. Ma adesso, a Pozzuolo Martesana , i componenti della banda hanno bisogno di rinforzi.alla banda, quest'anno sono 130 E' una storia che dura da tanto, tanto tempo quella della banda di Pozzuolo, la più longeva forse dell'intera Adda Martesana: fondata dal maestro Giovanni ...... voglio che li facciate pure a me! ", " Non è che bisogna proprio fare glia tutti eh... ". ... Cosa che lo ha fatto diventare idolo per pochi e molto meno peraltri che ne hanno ...Oggi festeggi i tuoi primi quarant'anni, e io sono qui con te e insieme con papà, ti facciamoda chi ti ama immensamente!!! Flavio & Alessandro

Torino, tanti auguri a Leo Junior: 69 anni per la leggenda granata Toro News

Dedica del club bianconero per il compleanno del centrocampista argentino: i tifosi juventini si scatenano con commenti esilaranti ...Avezzano - La dottoressa Stefania Viscogliosi, responsabile UOSD Cure primarie Area Distrettuale Marsica, raggiunge il traguardo del pensionamento dopo tanti anni di proficua attività professionale ne ...