Tabellone WTA Eastbourne 2023 | Garcia guida il seeding | Giorgi vicina a Jabeur

(Di giovedì 29 giugno 2023) È stato pubblicato ufficialmente ilprincipale del WTA 500 di, classico evento sull’erba inglese di cui Carolinesarà la prima testa di serie. Tra le favorite anche Jessica Pegula, Maria Sakkari ed Ons, quest’ultima in rotta di collisione con Camila. COPERTURA TV MONTEPREMIPRINCIPALE WTA 500QUARTI DI FINALE Keys b. Martic 6-4 6-1 (3) Pegula vs (5) Gauff Ostapenko vs(9) Kasatkina vs (2)SECONDO TURNO Keys b. Wang 6-2 7-6(3) Martic b. (8) Haddad Maia 6-4 3-2 ret. (3) Pegula b. Osorio 6-2 1-6 6-3 (5) Gauff b. Burrage 6-1 6-1 Ostapenko b. Dart 6-3 6-4b. (4)6-3 6-2 (9) Kasatkina b. Pliskova 3-6 6-3 6-3 (2) ...

... la terza in carriera a livello. Aspetta ora di capire chi dovrà sfidare tra la n°1 del mondo Iga Swiatek e la testa di serie n°9 Anna Blinkova . Ilmaschile US Open 2022 Il......31enne di Constanta restano in classifica 1000 punti tondi tondi - quelli della vittoria del... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Grazie a questo risultato, Bronzetti continua a risalire nel rankinge si porta virtualmente al 53° posto. PROGRAMMA E COPERTURAMONTEPREMI CRONACA - Avvio molto positivo per l'azzurra, ...

WTA Bad Homburg 2023: il tabellone. Quattro azzurre al via, Bronzetti-Grabher rivincita di Rabat. C'è Swiatek-Maria OA Sport

Si sono giocati tutti oggi gli ottavi di finale del tabellone principale del torneo WTA 500 di Eastbourne, in Gran Bretagna: l'azzurra Camila Giorgi elimina la tunisina Ons Jabeur, numero 4 del seedin ...L’italiana implacabile mette nell’angolo la numero sei del mondo comandando dalla metà del primo set. Gauff batte Burrage in meno di un'ora; Pegula in tre su Osorio; Keys facile su Xiyu Wang ...