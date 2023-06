Supermedia Agi Youtrend | FdI al 28 | 9% | Pd al 20 | 2 Cresce FI

Leggi su agi

(Di giovedì 29 giugno 2023) AGI - Anche questa settimana laregistra gli effetti dell'ondata emotiva seguita alla morte di Silvio Berlusconi ma in misura meno netta rispetto alla scorsa. Infatti, Forza Italia risulta in crescita (+0,9%) rispetto a quanto rilevato soltanto pochi giorni prima della scomparsa del suo fondatore, ma rimane (o per meglio dire, ritorna) alle spalle della Lega, che pure risulta essere il partito con il saldo peggiore (-0,5%) nello stesso lasso di tempo. Anche i due partiti dell'ex Terzo Polo arretrano, perdendo quasi mezzo punto, mentre Fratelli d'Italia (28,9%), Partito Democratico (20,2%) e Movimento 5 Stelle (15,8%) restano stabilmente nelle prime tre posizioni.LISTE FDI 28,9% (+0,1) PD 20,2% (=) M5S 15,8% (=) Lega 8,7% (-0,5) Forza Italia 8,2% (+0,9) Azione 3,6% (-0,3) Italia Viva 3,0% (-0,2) Verdi/Sinistra 3,0% (+0,1) ...