Superman | Legacy | David Corenswet | Il mio Clark? Ottimista e positivo | non cupo e feroce come Henry Cavill

Gunn ha scelto l'attore americano e Rachel Brosnahan come protagonisti dell'atteso nuovo capitolo della saga di DC Comics '' , che riporterà sul grande schermo la storia di Clark ...David Corenswet è ufficialmente il nuovo. L'attore 29enne è stato scelto da James Gunn come nuovo volto dell'eroe DC che farà il debutto nel 2025 in. Un sogno che si avvera per Corenswet, che ha anticipato la natura positiva del suo personaggio dopo l' interpretazione cupa e feroce di Henry Cavill . Scopriamo qualcosa in più su ...Il franchise della DC torna a far parlare di sé ora che James Gunn ha finalmente scelto i nuovi protagonisti per i ruoli di Clark Kent e Lois Lane nel nuovo film targato DC Studios,. Gli attori che vestiranno i panni di questi due personaggi sono David Corenswet e Rachel Brosnahan, i quali hanno dovuto competere per ottenere l'incarico tra altri candidati, tra ...

