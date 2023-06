Superbollo - Via libera all' abolizione | ma sarà graduale e senza oneri per i conti pubblici

(Di giovedì 29 giugno 2023) La commissione Finanze della Camera ha intrapreso i primi passi per l'eliminazione del. In particolare, sono stati approvati due emendamenti che chiedono al governo, nell'ambito dell'attuazione della legge delega fiscale, di "riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 kW (252 CV),nuovi e maggioriper la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche". La riformulazione. In sostanza, è stato reintrodotto quell'esplicito riferimento al, che era stato, invece, cancellato durante una ...

In sostanza, è stato reintrodotto quell'esplicito riferimento al, che era stato, invece, cancellato durante una precedente riformulazione degli emendamenti. La mancata citazione dell'......valutazione per leventuale progressivo superamento delnellambito del riordino delle tasse sullauto. Il tutto senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore....C'è stato illibera all'emendamento delauto , il quale consente ' di valutare l'eventuale e progressivo superamento ' sulle auto diesel di grossa cilindrata, ma senza maggiori oneri per i conti ...

Superbollo auto: via libera all'emendamento - News Automoto.it

La commissione Finanze della Camera ha approvato un nuovo emendamento che reintroduce la delega al governo per procedere con il superamento della tassa, a patto che si trovino le coperture finanziarie ...Via libera all'emendamento che consente di «valutare l'eventuale e progressivo superamento» del superbollo sulle auto diesel di grossa cilindrata, ma senza maggiori oneri per ...