Superbollo | quanto costa agli automobilisti italiani? Dai 140 euro per una Yaris ai quasi 9mila per una Ferrari

(Di giovedì 29 giugno 2023) Via libera all'emendamento che consente di 'valutare l'eventuale e progressivo superamento' delsulle auto diesel di grossa cilindrata, ma senza maggiori oneri per i conti pubblici. La ...

Sempre per evitare il pagamento del- spiega Federcarrozzieri - sono cresciute in Italia le radiazioni di veicoli con potenza superiore ai 185 kW con la scusa di esportarli nei paesi UE, ...Conprevisto dall'emendamento, invece, diventerebbe una imposta calcolata direttamente dal ... la cancellazione del, la detassazione di tredicesime e straordinari, e la ...Perriguarda ilauto, per il quale era stata ipotizzata labolizione, governo e maggioranza non sono riusciti a trovare la quadra. Lemendamento che e' stato approvato prevede la ...

Auto, il superbollo per ora resta. Ecco quanto vale, modello per modello La Stampa

Dai 140 euro della Toyota Yaris Gr agli 8.660 euro della Ferrari Daytona SP3. Ecco i calcoli fatti da Federcarrozzieri del costo del superbollo sulle auto diesel di grossa cilindrata che, con l'emenda ...Tragico incidente al porto di Fano, nota località balneare delle Marche, dove un furgone ha investito e ucciso un pedone. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il furgone ...