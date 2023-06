(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo aver vinto 14 delle prime 15 gare dell’anno,vuole continuare a dominare la scena nel Mondiale2023 e si presenta al weekend dinel ruolo di grande favorito per una nuova tripletta. Il veterano spagnolo della Ducati ha già accumulato un vantaggio di 86 punti sulla Yamaha del turco Toprak Razgatlioglu ed è quindi lanciatissimo verso il secondo titolo consecutivo. “È passato quasi un mese dal round di Misano durante il quale abbiamo ottenuto risultati positivi. In queste settimane ho avuto la possibilità di stare insieme alla mia famiglia ed allenarmi. Inoltre ho girato a Misano con la Desmosedici GP e midavvero divertito. Adesso, però, è il momento di tornare a concentrarsi esclusivamente sul campionato”, dichiara il 38enne iberico al ...

Superbike, Alvaro Bautista: "Donington pista bella ma anche molto difficile, sono curioso del nuovo asfalto" OA Sport

Dalla Romagna al Leicestershire. Il Mondiale di superbike 2023 prosegue nel suo cammino e si prepara per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, sesto appuntamento della stagione. La tappa ...A poco meno di un mese dall’appuntamento di Misano, la Superbike torna in pista per il sesto round della stagione. A Donington Alvaro Bautista si presenta con l’obiettivo di centrare la prima vittoria ...