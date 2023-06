Sui tassi mutui dobbiamo fare di più | Meloni avverte la Bce

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) Giorgiaa Bruxelles per la due giorni del Consiglio europeo. "Suiil governo era già intervenuto. È un tema su cui siamo stati sensibili fin dall'inizio. Nella nostra legge Finanziaria abbiamo immaginato una norma per consentire a tutti di poter convertire il loro mutuo a tasso variabile in quello a tasso fisso. Bisognadi più", spiega la presidente del Consiglio.