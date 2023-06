Sud Pontino Interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria tra Priverno e Formia | blocco dei treni

... al momento, il sistema del trattamento dei rifiuti nell'Ato di Latina e in particolare nelbocciando l'impianto CSA (Centro Servizi Ambientali Srl) di Castelforte ritenendolo non idoneo ......eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ......eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ...

Sud Pontino / Via vai di droga da Marano di Napoli: sette persone arrestate, sequestro pari a 700mila euro Temporeale Quotidiano

Si è tenuto presso il Comune di Fondi, un vertice convocato dal sindaco Beniamino Maschietto per affrontare il fenomeno dei roghi boschivi che ogni anno affligge il Sud Pontino. Oltre al neonominato p ...Alta l’attenzione sul tema degli incendi boschivi che ogni anno nei mesi estivi affligge le zone del sud pontino ...