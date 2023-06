Suarez | sindaco di Miami | cosa sono gli uiguri?

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il candidato repubblicano alle presidenziali edi, Francis, ha fatto una gaffe durante un’intervista. “gli?”, ha chiesto al giornalista che gli aveva fatto una domanda a riguardo. La gaffe deldiGaffe per ildi, Francis, candidato repubblicano alle presidenziali americane del 2024.

La speranza presidenziale repubblicana e attualedi Miami, Francissembra ignorare l'esistenza del gruppo etnico uiguro della Cina nord - occidentale. Infatti, ha risposto con un'altra domanda "Cos'è un uiguro" durante un'intervista ...... pertanto, ilManfredi e l'assessore Trapanese ad intervenire immediatamente, anche perché ... "La vicenda di Antonio, l'anziano che vive in auto a via, è già alla nostra attenzione e si ...... all'interno di un'auto parcheggiata davanti all'ufficio postale di Via, all'Arenella. Le ... È questo il livello dei servizi sociali nella capitale del Mezzogiorno Invito, pertanto, il...

Francis Suarez, sindaco di Miami pro-Bitcoin, si candida alle presidenziali del 2024 Cointelegraph Italia

Il candidato repubblicano e sindaco di Miami, Francis Suarez, ha fatto una gaffe durante un’intervista. “Cosa sono gli uiguri”, ha chiesto.Antonio, 73enne di Napoli da 4 mesi è costretto a vivere nella sua auto. A denunciare la vicenda è Severino Nappi ...